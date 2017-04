União Europeia assina novo acordo de cooperação com Timor-Leste

A União Europeia vai apoiar Timor-Leste com uma dotação financeira de 57 milhões de euros nos próximos cinco anos, ao abrigo de um acordo de cooperação assinado no final da semana passada em Dili pelo chefe da delegação da União Europeia em Timor-Leste e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação timorense.

Alexandre Leitão, chefe da delegação da União Europeia em Timor-Leste, disse que a dotação financeira – a que se somam 4,3 milhões de euros de apoio de outras entidades – “reflectem a estratégia nacional para a formação institucional e a diversificação da economia.”

Os programas assentam no reforço da gestão e da supervisão das finanças públicas “para melhorar os serviços públicos” e numa parceria sustentável para o sector agro-florestal e da silvicultura, de acordo com a agência noticiosa Lusa.

As iniciativas incluídas no programa agro-florestal vão ser desenvolvidas através de cooperação delegada na agência alemã GIZ e na Organização Internacional do Trabalho, com especial incidência nos municípios de Baucau, Covalima, Lautém, Manatuto, Manufahi e Viqueque.

O programa de governação inclui dois componentes, um primeiro em apoio orçamental directo ao Estado e outro conduzido através do modelo de cooperação delegada com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, que vai apoiar quer instituições estatais, quer entidades não-estatais.

O apoio da União Europeia a Timor-Leste desde 1999 ascende a 300 milhões de dólares. (Macauhub)