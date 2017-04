Anadarko Petroleum deve tomar decisão final de investimento em Moçambique em 2018

O grupo norte-americano Anadarko Petroleum deverá tomar uma decisão final de investimento relativamente ao projecto de exploração de gás natural em Moçambique em Abril/Junho de 2018, afirmou em China, Japão o director executivo do grupo japonês Mitsui & Co.

Hirotatsu Fujiwara disse à agência financeira Reuters que os parceiros no bloco Área 1 da bacia do Rovuma esperavam ter as negociações com o governo de Moçambique concluídas em Dezembro próximo mas acrescentou que o processo tem um atraso de quatro meses.

O director executivo do grupo Mitsui & Co disse também que as duas unidades de processamento de gás natural com uma capacidade de 12 milhões de toneladas/ano deverá entrar em funcionamento e 2022/2023, após um período de construção que deve demorar quatro anos.

Os parceiros naquele bloco – que incluem o grupo Anadarko que funciona como operador, o grupo Mitsui & Co, a empresa indiana ONGC Videsh e os grupos igualmente indianos Bharat PetroResources Ltd e Oil India Ltd e o tailandês PTT Exploration & Production Plc – têm estado a negociar com empresas japonesas do sector do gás a fim de concluirem contractos de venda de gás a longo prazo.

Hirotatsu Fujiwara disse ainda à agência que os parceiros já assinaram contractos relativos a oito milhões de toneladas/ano, sendo necessário atingir pelos menos 9,6 milhões de toneladas/ano ou 80% da capacidade de processamento que vai ser construída em Moçambique para obter o financiamento necessário para a tomada de uma decisão final de investimento.(Macauhub)