Moçambique proíbe corte de árvores durante três meses

O corte de árvores em Moçambique fica proibido ao longo dos próximos três meses, anunciou terça-feira em Maputo o ministro da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, de acordo com a agência noticiosa AIM.

O ministro disse que a decisão adoptada em Conselho de Ministros visa permitir a reavaliação das licenças de exploração existentes “porque sentimos que existe um aproveitamento desonesto, aquilo que nós chamamos de roubo à luz do dia.”

Celso Correia recordou que o abate ilegal de árvores tem custado ao país uma média de 200 milhões de dólares por ano e exemplificou com o facto de o metro cúbico de madeira ser comprado no mercado interno a 350 medicais (cerca de cinco dólares) e revendido no mercado internacional a mais de 300 dólares.

O governo de Moçambique lançou em Março passado a Operação Tronco, um mecanismo de reforma que visa aferir o grau de cumprimento da Lei de Florestas, bem como confrontar o registo de exportações com provas recolhidas no terreno.

A operação decorre nas províncias nortenhas de Cabo Delgado e Nampula e nas centrais da Zambézia, Tete, Manica e Sofala, por serem consideradas aquelas onde há maior actividade de corte de árvores.

Realizada pelo Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, através da Direcção Nacional de Florestas, a Operação Tronco já permitiu a apreensão de 150 mil metros cúbicos de madeira e a aplicação de multas no valor de 157 milhões de meticais (2,2 milhões de dólares). (Macauhub)