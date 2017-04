São Tomé e Príncipe quer apoio da China para dinamizar turismo

São Tomé e Príncipe quer dinamizar o turismo com o apoio da China, tendo iniciado diligências conducentes a um acordo bilateral de livre circulação, de modo a transformar o arquipélago num “ponto de acolhimento para turistas chineses”, disse segunda-feira em São Tomé o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades.

“Estão a ser criadas condições propícias para a mobilidade de cidadãos são-tomenses e chineses nos dois territórios”, disse o ministro Urbino Botelho, que sublinhou que “o turismo poderá vir a conhecer um novo dinamismo, passando São Tomé e Príncipe a ser um país de acolhimento para os turistas chineses que pretendem visitar as nossas ilhas.”

Há pouco mais de um mês, a empresa China Road & Bridge Corporation (CRBC) manifestou interesse em participar no projecto que visa a modernização e ampliação do aeroporto internacional em São Tomé e Príncipe, a fim de aumentar os voos internacionais numa perspectiva de relançamento do turismo.

São Tomé e Príncipe e a China estão neste momento a delinear as áreas de intervenção para o programa quadro de cooperação a assinar-se brevemente, na sequência do restabelecimento em Dezembro último de relações diplomáticas entre os dois países.

Entretanto, São Tomé e Príncipe e a China assinaram um protocolo de cooperação no domínio da saúde, que formaliza a entrada em funções da equipa médica chinesa que está em São Tomé há cerca de dois meses.

O encarregado de negócios da China Popular, Wang Wei, disse que a assinatura do protocolo visa criar as condições para que a equipa de médicos chineses em São Tomé possa trabalhar oficialmente nos hospitais. (Macauhub)