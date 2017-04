Cabo Verde regista mais passageiros e aviões nos aeroportos em 2016

O número de passageiros movimentados nos aeroportos de Cabo Verde em 2016 cresceu 10,1% para 2,1 milhões e o de aviões aumentou 9,1% para 30,2 mil, de acordo com as estatísticas dos transportes 2016 divulgadas terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) do arquipélago.

Em termos absolutos, registaram-se 2,1 milhões de movimentos de passageiros nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, mais 192,5 mil do que em 2015 e no caso dos aviões foram contabilizados mais 2527 movimentos do que em 2015.

A movimentação de cargas nos aeroportos e aeródromos do país diminuiu 2,4% em comparação com 2015, com o processamento de 2,777 milhões de toneladas, contra 2,845 milhões de toneladas um ano antes.

Relativamente ao movimento de navios nos portos, os dados do INE informam ter havido em 2016 um aumento anual de 7,4%, com 7534 movimentos, mais 517 em termos reais do que em 2015.

O número de movimentos de passageiros nos portos cabo-verdianos cresceu 8,2 % em relação ao ano 2015, registando, em termos absolutos, 903,1 mil, número que representa um acréscimo anual de 68,5 mil. (Macauhub)