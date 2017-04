União Europeia apoia projectos de desenvolvimento em Angola nos próximos cinco anos

A União Europeia vai desembolsar 200 milhões de euros para a realização de projectos nos sectores do comércio, energia e abastecimento de água em Angola no decurso dos próximos cinco anos, disse em Luanda o embaixador da UE, Tomáš Uličný.

Na celebração do sexagésimo aniversário do Tratado de Roma, que se assinalou segunda-feira, o embaixador garantiu à agência noticiosa Angop que, além do apoio financeiro nos sectores mencionados, a UE vai apoiar, nos próximos seis meses, a formação de técnicos do Banco Nacional de Angola.

“Mais de vinte quadros angolanos vão à Europa receber formação em sistemas bancários e alguns especialistas europeus virão a Angola para transmitir os seus conhecimentos a fim de que o país possa alcançar o padrão bancário europeu”, disse o diplomata.

Tomáš Uličný disse que a UE pretende igualmente apoiar Angola a nível do ensino superior, com a disponibilização de pelo menos oito milhões de euros para a formação de quadros nos próximos dois anos.

Falando especificamente do aniversário da assinatura do Tratado de Roma, que criou as bases do que é hoje a União Europeia, o embaixador disse ser com “orgulho que a Europa olha para o passado e é com esperança que encara o futuro.” (Macauhub)