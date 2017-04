Angola terá uma capacidade de produção de energia eléctrica de 5000 megawatts no final de 2017

A capacidade de produção de energia eléctrica em Angola aumentará de dois mil para cinco mil megawatts até ao final do presente quinquénio 2012-2017, disse quarta-feira na cidade do Luena o ministro do Planeamento e Desenvolvimento Territorial.

O ministro Job Graça usava da palavra à margem da cerimónia de inauguração do aproveitamento hidroeléctrico de Chiumbue, no município do Dala, província da Lunda Sul, que vai fornecer energia eléctrica a dois municípios e à cidade capital provincial.

O aproveitamento hidroeléctrico de Chiumbue tem uma capacidade instalada de 12,45 megawatts, tendo a sua construção, bem como a das subestações de Dala e do Luna e respectivas linhas de transporte, custado ao Estado angolano mais de 97 milhões de dólares.

A construção do empreendimento, iniciada nos anos 80 do século passado, foi interrompida devido à guerra civil que terminou em 2002, tendo uma vez iniciada, em 2014, demorado pouco mais de dois anos, de acordo com a agência noticiosa Angop.

Este projecto foi adjudicado à empresa chinesa Sinohydro Corp, com um prazo de execução de 28 meses, com cinco adicionais, tendo a construção da barragem e da central eléctrica custado 42,1 milhões de dólares e as subestações e linhas de transporte 54,9 milhões de dólares. (Macauhub)