Angolana Sonangol compra dois navios petroleiros na Coreia do Sul

A frota da Sonangol Shipping foi aumentada para doze unidades com a aquisição de dois novos navios petroleiros do tipo Suezmax com capacidade para um milhão de barris de petróleo cada, cuja cerimónia de entrega decorreu quarta-feira na cidade de Okpo-dong, na Coreia do Sul, informou o grupo Sonangol em comunicado divulgado em Luanda.

Baptizados com os nomes de Sonangol Cazenga (homenageando um dos municípios históricos de Luanda), e Sonangol Maiombe (que distingue a segunda mais importante área florestal do mundo, em Cabinda), os dois navios foram construídos pela Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd (DSME) e apresentam várias inovações e tecnologia de ponta que se reflectem no desenho original e no desempenho de navegação em alto mar.

Os dois navios irão entrar ao serviço de imediato – o Cazenga em Abril e o Maiombe em Maio – fazendo nas viagens inaugurais diversos transportes já fretados por empresas do Médio Oriente.

A Sonangol Shipping Holding Limited é a subsidiária da Sonangol E.P constituída no dia 14 de Abril de 2007 para o transporte marítimo de petróleo em ramas (por navios tanque Suezmax), Gás Natural Liquefeito (LNG), Gás Butano (LPG) e outros produtos refinados por navios de cabotagem. (Macauhub)