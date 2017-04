Brasileira Petrobras vende empresa a consórcio que inclui o fundo soberano da China

A brasileira Petrobras concluiu a operação de venda, anunciada em 23 de Setembro de 2016, de uma participação de 90% do capital da empresa Nova Transportadora do Sudeste (NTS) à sociedade Nova Infra-estrutura Fundo de Investimentos em Participações (FIP), informou a petrolífera em comunicado divulgado terça-feira.

A Nova Infra-estrutura Fundo de Investimentos em Participações é uma sociedade gerida pela Brookfield Brasil Asset Management Investimentos Ltda, subsidiária da Brookfield Asset Management, Canadá, incluindo o consórcio comprador a CIC Capital, subsidiária do fundo soberano China Investment Corp (CIC).

A operação de compra e venda foi concluída com o pagamento de 4,23 mil milhões de dólares, continuando a Petrobras a utilizar as instalações de transporte de gás natural da NTS, ao abrigo dos contractos já existentes, sem qualquer impacto nas suas operações e na entrega de gás às distribuidoras e demais clientes.

A petrolífera informou ainda que após a conclusão do negócio, a FIP vendeu parte de suas acções na NTS à Itaúsa – Investimentos Itaú, tendo no final a FIP ficado com uma participação de 82,35%, a Petrobras com 10% e a Itaúsa com 7,65%.

Este negócio enquadra-se no programa de parcerias e desinvestimentos do grupo para o biénio 2015-2016, estando ainda enquadrado no Plano Estratégico/PNG 2017-2021, que prevê a actuação no negócio do petróleo e do gás através de parcerias. (Macauhub)