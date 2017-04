Empresas da China investiram no Brasil quase 52 mil milhões de dólares de 2005 a 2016

O investimento efectuado por empresas da China no Brasil cifrou-se em 51,7 mil milhões de dólares no período de 2005 a 2016, de acordo com a sexta edição da publicação Panorama Internacional, apresentada quinta-feira em Porto Alegre pela Fundação de Economia e Estatística (FEE).

“Desde 1974, quando o Brasil retomou as relações diplomáticas com a República Popular da China, este país aumentou a sua participação até assumir a posição de principal destino das exportações brasileiras, competindo com a União Europeia, América Latina e Caraíbas”, disse Robson Valdez, um dos economistas que elaborou a publicação.

A China é actualmente o principal parceiro comercial do Brasil e do Rio Grande do Sul, além de maior produtor mundial de arroz e tabaco, segundo maior produtor de trigo e milho e quarto maior produtor de soja, culturas importantes para o Brasil.

Para o Rio Grande do Sul a relação com a China é fundamental, dado que este país é o principal parceiro comercial do Estado, tendo em 2016, por exemplo 27,5% das exportações estaduais tido como destino a China, com a soja a dominar essa actividade, com quase 80% do total.

A Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser (FEE) é uma instituição de pesquisa tutelada pela Secretaria do Planeamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional do governo do Estado do Rio Grande do Sul, foi criada em 1973 e é actualmente a maior fonte de dados estatísticos sobre aquele estado brasileiro. (Macauhub)