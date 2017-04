Macau reforça estratégia para criar Centro Mundial de Turismo e Lazer

Macau vai reforçar a sua estratégia de promoção turística no sentido de a coordenar com a iniciativa da China, “Uma Faixa, Uma Rota”, de acordo com as decisões tomadas quinta-feira na reunião da Comissão Conjunta de Trabalhos para Impulsionar a Construção de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer.

Um comunicado oficial refere que durante a reunião, a que estiveram presentes responsáveis do turismo do governo central da China, de Macau, das províncias de Guangdong e Fujian, do município de Zhuhai, da zona económica de Hengqin e da ponte Hong Kong-Zhuhai- Macau- Zhuhai, foi decidido organizar este mês uma visita de representantes das autoridades de turismo de Guangdong, Guangxi, Fujian e Hong Kong à Indonésia e Malásia para promover o turismo multi-destinos e, posteriormente, uma deslocação à província de Hainão.

Os participantes no encontro decidiram ainda desenvolver o papel de Macau como plataforma, através da organização da “Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau”, do “Fórum de Economia de Turismo Global” e da “PATA Travel Mart” e convidar as províncias e municípios do interior da China, em especial, Guangdong e Fujian, a deslocarem-se a Macau para participarem em eventos.

No encontro foi igualmente abordada a entrada em funcionamento em 2018 da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e o modo como as três regiões vão actuar ao nível da promoção turística. (Macauhub)