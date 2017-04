PM de São Tomé e Príncipe inicia visita à China dia 11 de Abril

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe desloca-se dia 11 de Abril à República Popular da China para uma visita “durante a qual serão assinados protocolos de cooperação no domínio económico, cultural e científico”, de acordo com comunicado divulgado quinta-feira no final da reunião do conselho de ministros.

O comunicado acrescenta que o governo apresenta no parlamento, ainda este mês, um orçamento rectificativo, cuja “preparação deve começar imediatamente”.

O governo sublinha na nota oficial que o orçamento rectificativo surge no âmbito das “medidas adicionais” que visam “corrigir os défices actualmente registados” e estão em conformidade com as recomendações do Fundo Monetário Internacional (FMI), que concluiu terça-feira uma nova avaliação do programa com São Tomé e Príncipe.

O parlamento são-tomense aprovou em finais de Janeiro, na especialidade, o Orçamento do Estado e as Grandes Opções do Plano para 2017, com os 33 votos favoráveis da maioria parlamentar que sustenta o governo e contra dos restantes 25 deputados da oposição.

O Orçamento do Estado para 2017 contempla despesas de pouco mais de 142 milhões de dólares, o que representa um acréscimo de 23,4% face à estimativa de execução orçamental até Dezembro de 2016. (Macauhub)