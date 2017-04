Chinesa Zhejiang Electric Power Construction negocia compra de barragem no Brasil

A empresa chinesa Zhejiang Electric Power Construction Co Ltd (ZEPC) está a negociar a compra de uma participação no aproveitamento hidroeléctrico Belo Monte, localizado no rio Xingu, no estado do Pará, noticiou a agência financeira Reuters citando fontes ligadas ao processo.

A barragem, com uma capacidade de produção de 11 233 megawatts, localizada num dos principais afluentes do rio Amazonas, é propriedade de um consórcio Norte Energia que inclui a Eletrobras, Neoenergia, Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais), Light Serviços de Electricidade, o grupo mineiro Vale e os fundos de pensões Metros e Funcef.

O presidente executivo da Eletrobras, grupo anteriormente conhecido por Centrais Eléctricas Brasileiras, disse que alguns dos accionistas do consórcio, que não identificou, pretendiam vender as respectivas participações no negócio.

O consórcio Norte Energia investiu já no aproveitamento hidroeléctrico 31,6 mil milhões de reais (10,1 mil milhões de dólares), mas atrasos, custos adicionais e problemas relacionados com licenciamento têm feito com que não tenha havido lucros, com alguns dos parceiros a terem já manifestado descontentamento. (Macauhub)