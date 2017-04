Economia de Cabo Verde com previsão de crescimento de 3% a 4% em 2017

A economia de Cabo Verde deverá registar este ano um crescimento no intervalo entre 3,0% e 4,0%, depois de em 2016 se ter situado em 3,9%, informou o Banco de Cabo Verde (BCV), no seu mais recente Relatório de Política Monetária, divulgado na passada sexta-feira.

Citando as estimativas das Contas Nacionais elaboradas pelo Instituto Nacional de Estatística, o banco central assinala que a economia cabo-verdiana registou no ano passado “o crescimento real mais acelerado desde 2011”, sustentado principalmente, do lado da oferta, nos desempenhos da administração pública, impostos líquidos de subsídios, alojamento e restauração e agricultura.

Do lado da procura, a prestação da economia nacional “traduziu o bom desempenho da formação bruta de capital fixo e do consumo (privado e público), num contexto de aumento do financiamento ao sector privado (com recursos internos e externos), de recuperação da confiança dos agentes económicos e de deflação dos preços no consumidor”, pode ler-se no relatório.

O BCV assinala que o enquadramento externo da economia cabo-verdiana foi marcado, em 2016, pelo abrandamento do ritmo de crescimento dos principais parceiros económicos do país, pela contínua recuperação dos seus mercados de trabalho e por baixa inflação.

O documento informa que as contas externas do país registaram um comportamento muito favorável em 2016, com a balança global a registar um excedente de 83 milhões de euros. (Macauhub)