Banco de Moçambique reduz taxa de juro de referência em 50 pontos base para 22,75%

A Comissão de Política Monetária do Banco de Moçambique decidiu reduzir em 50 pontos base, de 23,25% para 22,75%, a taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez ou a taxa a que os bancos comerciais se financiam junto do banco central, de acordo com um comunicado oficial.

Os membros daquela comissão decidiram ainda manter a taxa de juro da facilidade permanente de depósitos em 16,25% e o coeficiente de reservas obrigatórias para os passivos em moeda nacional e estrangeira em 15,50%.

A Comissão decidiu também estabelecer em 21,75% o valor da taxa de juro de política monetária (taxa MIMO) taxa que vai passar a ser a principal forma de intervenção do Banco de Moçambique no mercado monetário interbancário.

No âmbito da entrada em vigor da taxa MIMO, o Comissão de Política Monetária decidiu igualmente alterar, com efeitos a partir do dia 7 de Junho de 2017, o regime de constituição de reservas obrigatórias de base diária para uma base média de 30 dias, de modo a garantir maior flexibilidade à gestão de liquidez dos bancos comerciais. (Macauhub)