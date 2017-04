Brasil e China discutem inovação tecnológica e Internet em São Paulo

A cidade de São Paulo vai ser palco em Maio próximo do “Chinnovation 2017”, o primeiro encontro entre empresários da China e do Brasil de negócios ligados à Internet, numa organização da China Brazil Internet Promotion Agency (CBIPA) ou Agência de Promoção de Negócios Digitais entre Brasil e China.

Dezenas de empresários de grandes empresas com negócios “online”, analistas financeiros, investidores e gestores de fundos de investimento juntar-se-ão a partir de 30 de Maio no World Trade Center daquela cidade brasileira para apresentar casos de inovação da indústria digital chinesa e para identificar oportunidades de parcerias e investimentos no Brasil.

De acordo com a CBIPA, está previsto do lado brasileiro a participação de 400 fundadores de empresas de tecnologia e responsáveis técnicos de iniciativas empresariais de sucesso.

A China, maior parceiro comercial do Brasil desde o início dos anos 2000, é o maior mercado de Internet do mundo, não só em número de utilizadores, mas também como fonte de capital de risco e facturação com comércio electrónico e pagamentos móveis.

A China tem actualmente 700 milhões de utilizadores da Internet, comércio electrónico no montante de 3,1 biliões de dólares, 200 milhões de utilizadores que fazem pagamentos no valor de 235 mil milhões de dólares, capital de risco que ascendeu a 100 mil milhões de dólares apenas em 2016, quatro das 10 maiores empresas de Internet do mundo e é sede de quatro das 10 maiores iniciativas empresariais com um valor de mercado superior a mil milhões de dólares.

A agenda do encontro conta com um dia de debates e palestras de especialistas chineses e brasileiros, seguidos por outros quatro dias de reuniões entre os participantes. (Macauhub)