Ministro de Angola recorda necessidade de explorar descobertas marginais de petróleo

O ministro dos Petróleos de Angola recordou às empresas do sector a necessidade de respeitarem um diploma governamental de 2016 denominado “Princípio da tolerância e flexibilidade contratual” que se centra no desenvolvimento de descobertas marginais, em declarações proferidas em Luanda.

Um inventário inserto no diploma revela a existência de mais de quatro mil milhões de barris de petróleo na condição de marginalidade, de acordo com a agência noticiosa Angop, que cita o ministro no acto de apresentação do início de produção da segunda fase do projecto “Mafumeira Sul”, situado no Bloco 0, em Cabinda, a lamentar que as empresas não tenham ainda reagido oficialmente ao diploma governamental.

Botelho de Vasconcelos disse ainda que a execução do projecto Mafumeira Sul, com capacidade de produzir 150 mil barris de petróleo e 350 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, demonstra que o sector dos petróleos continua activo, não obstante o contexto de dificuldades motivado pela baixa do preço do petróleo no mercado internacional.

A produção da primeira fase deste projecto, denominado “Mafumeira Norte”, começou em Outubro de 2016, sendo parceiros no Bloco 0 a estatal Sonangol, com 41%, a Cabinda Gulf Oil Company (39,2%), Total (10%) e a ENI (9,8%). (Macauhub)