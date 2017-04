Angola precisa do barril de petróleo a 82 dólares para equilibrar Orçamento de Estado

Angola precisa que o barril de petróleo atinja um preço de 82 dólares para que possa ter um Orçamento de Estado equilibrado, afirmou recentemente a agência de notação financeira Fitch Ratings.

A agência acrescentou que o preço necessário para o equilíbrio orçamental desceu para a maior parte dos países cujo risco soberano é analisado, devido às medidas adoptadas pelos governos da Europa, Médio Oriente e África, tendo ocorrido precisamente o inverso nos casos de Angola, Nigéria e Gabão.

Num relatório sobre o impacto da queda dos preços do petróleo nos países da região EMEA (Europa, Médio Oriente e África), a Fitch salienta que as medidas de ajustamento adoptadas permitiram que a sua previsão de equilíbrio orçamental abranja mais países do que em 2015.

“A maioria dos países exportadores de petróleo ainda enfrenta pressões por causa dos preços baixos, quase três anos do choque petrolífero”, lê-se na nota de análise que salienta que “os preços do petróleo começaram a recuperar, mas continuam abaixo dos níveis que equilibrariam os orçamentos na maioria dos principais exportadores de petróleo” da região EMEA.

Segundo a previsão da Fitch, os preços deverão ficar, em média, em 52,5 dólares por barril este ano, o que representa uma subida face aos 45,1 dólares do ano passado, “mas ainda abaixo do valor mínimo para o equilíbrio orçamental para 11 dos 14 países a que a Fitch atribui notações de risco sobre o crédito soberano. (Macauhub)