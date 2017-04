Embaixada da China em Angola vai ocupar um edifício a ser construído em Luanda

A Embaixada da China em Angola deverá vir a ocupar um edifício a ser construído no terreno onde actualmente se encontra o Cine Miramar, em Luanda, dando seguimento a um acordo assinado entre os dois países, em 2013, escreveu o angolano Novo Jornal.

O jornal adiantou que, embora ainda não sejam visíveis sinais de construção de qualquer edifício, o espaço já está vedado e policiado, com uma bandeira chinesa de grandes dimensões no seu interior.

O acordo de 2013, assinado pelo secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores e pelo então embaixador da China em Angola, Gao Kexiang, não definia uma localização exacta mas mencionava já um terreno na Boavista, distrito do Sambizanga, para a construção de um novo edifício da Embaixada da República Popular da China.

O diplomata chinês justificava nessa altura a mudança da Embaixada para um novo edifício, a construir de raiz, com o facto de as actuais instalações já não condizerem com as necessidades da representação diplomática em Angola.

“Estou convicto de que o novo edifício da Embaixada da China em Angola servirá melhor o desenvolvimento das relações sino­-angolanas”, disse nessa ocasião o embaixador Gao Kexiang. (Macauhub)