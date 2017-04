China pretende cooperação pragmática com São Tomé e Príncipe

A China pretende adoptar um programa pragmático de cooperação com São Tomé e Príncipe a fim de abrir um novo capítulo no relacionamento bilateral, afirmou quarta-feira em Pequim o primeiro-ministro da China, escreveu a agência noticiosa Xinhua.

No decurso de conversações com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, que quarta-feira iniciou uma visita oficial de sete dias à China, Li Keqiang disse que os países, quer sejam grandes ou pequenos, devem respeitar os interesses e as preocupações dos outros e manifestou a expectativa de que São Tomé e Príncipe apoie de forma resoluta o princípio de uma única China.

O primeiro-ministro chinês disse ainda que a China pretende aprofundar sinergias com São Tomé e Príncipe ” a fim de abrir um novo capítulo no relacionamento bilateral que seja mutuamente benéfico.”

Os dois países assinaram acordos de cooperação económica e tecnológica, infra-estruturas e turismo, tendo a agricultura e pescas sido um sector igualmente identificado como sendo passível de cooperação bilateral.

Li Keqiang garantiu que a China irá criar oportunidades para que cidadãos de São Tomé e Príncipe possam estudar e receber formação profissional na China e mencionou igualmente o apoio que irá ser mantido com o envio de equipas médicas para o arquipélago.

Patrice Trovoada disse por seu turno que São Tomé e Príncipe olha com confiança para o futuro do relacionamento bilateral com a China e garantiu que vão ser criadas condições para que o investimento chinês no arquipélago possa vir a ser uma realidade.

A visita oficial de Patrice Trovoada à China surge alguns meses após São Tomé e Príncipe ter restabelecido as relações diplomáticas com a República Popular da China em detrimento de Taiwan.

Trovoada foi primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe de Fevereiro a Maio de 2008 e de 2010 a 2012, tendo iniciado essas funções pela terceira vez em Outubro de 2014, após o partido Acção Democrática Independente ter vencido as eleições parlamentares. (Macauhub)