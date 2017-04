Grupo angolano investe 60 milhões de dólares no maior centro comercial de Angola

O grupo angolano Cochan investiu mais de 60 milhões de dólares na construção do maior centro comercial de Angola, o Xyami Shopping Kilamba, recentemente inaugurado, informou o grupo em comunicado enviado à agência Macauhub.

Quinto centro comercial da rede Xyami Shopping, este de Kilamba, uma cidade nos arredores de Luanda construída ao abrigo de uma linha de crédito da China, tem uma área bruta de 27 mil metros quadrados, dos quais 80% de espaços comerciais abertos, 65 lojas, seis salas de cinema e um parque de estacionamento exterior com capacidade para 1100 viaturas.

O director-geral da Zahara Imobiliária, Duarte Cruz, disse na ocasião que este novo centro comercial vai permitir colmatar a escassez de oferta a nível do lazer, da cultura e do retalho em Luanda, “sendo um espaço para todas as faixas etárias que inclui um conjunto de marcas novas enriquecendo o panorama da oferta comercial no país.”

A Zahara Imobiliária é uma empresa controlada pelo grupo Zahara, de que o grupo Cochan é o principal accionista.

O grupo Zahara, que é 100% angolano, opera em diversas áreas de negócio como hipermercados (Zahara Comércio), supermercados (Nosso Super), distribuição, logística, agricultura e serviços (Polida, Kuida, Protech, Muv), imobiliária (Xyami and Cinemax) e indústria (Pangolé), tem cerca de 10 mil trabalhadores e regista uma facturação de mais de 150 mil milhões de kwanzas. (Macauhub)