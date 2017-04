Reservas sobre o exterior de Moçambique registam tendência crescente

As reservas internacionais brutas do Banco de Moçambique continuaram a registar uma tendência crescente até a primeira semana de Abril corrente, situando-se actualmente em 2068 milhões de dólares, anunciou recentemente em Maputo o governador do banco central.

Rogério Zandamela disse que o montante mencionado é suficiente para cobrir cerca de 5,3 meses de importação de bens e serviços, excluindo os grandes projectos.

O governador acrescentou que o aumento das receitas de exportação, combinado com o efeito das medidas de política monetária que induziram a formação de expectativas de apreciação do metical, continua a favorecer a constituição de reservas internacionais líquidas.

O metical registou, em Fevereiro e Março, uma apreciação acumulada de 3,94% em relação ao dólar americano, 4,12% face ao euro e 0,96% em relação ao rand sul-africano.

Este ano e até ao final de Março, o Banco de Moçambique comprou divisas no mercado cambial interbancário no valor acumulado de 262,8 milhões de dólares, “dos quais cerca de 162 milhões só em Março. (Macauhub)