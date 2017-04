Angola lança seguro agrícola na campanha 2017/2018

As províncias do Huambo, Malanje e Bengo foram seleccionadas para a fase experimental do Seguro Agrícola que começa a ser comercializado em Angola na próxima campanha agrícola (2017/2018), anunciou o presidente da estatal ENSA Seguros de Angola.

Manuel Gonçalves adiantou que a agricultura constitui um sector fundamental para o processo de diversificação da economia angolana, donde a necessidade do lançamento daquele seguro, em declarações à agência noticiosa Angop no âmbito das celebrações do 39.º aniversário da instituição, assinalado sábado.

A ENSA foi designada seguradora líder deste co-seguro agrícola, em que vão intervir diversas companhias de seguros, indo numa primeira fase ser desenvolvidos dois projectos-piloto que serão desenvolvidos em pequenas e grandes explorações agrícolas.

O presidente da ENSA recordou que o lançamento do seguro agrícola pressupõe a análise prévia de diversos factores relacionados com o clima em Angola, como sejam os níveis pluviométricos, para que os prémios possam estar adaptados ao produto e à realidade do país.

Dizendo que a agricultura é uma actividade de elevado risco em consequência das secas e por vezes das chuvas torrenciais que podem devastar todas as culturas ou colheitas, Manuel Gonçalves defendeu a comparticipação do Estado neste processo para, em conjunto com as companhias de seguros, assumir a responsabilidade dos riscos existentes.

A ENSA é uma empresa estatal angolana líder no mercado de seguros, que opera no ramo vida e não vida e na criação e gestão de fundos de pensões. (Macauhub)