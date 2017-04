Banco Nacional de Angola mantém taxa de juro de referência em 16%

A Comissão de Política Monetária do Banco Nacional de Angola decidiu manter inalterada a principal taxa de juro de referência do país, a Taxa BNA, em 16%, bem como as de cedência de liquidez em 20% e de absorção de liquidez a sete dias a 7,25% ao ano, informou o banco central.

Na reunião realizada a 31 de Março mas cujas decisões foram anunciadas a 13 de Abril, aquela comissão prestou atenção particular à evolução dos preços, tendo constatado que a taxa de inflação manteve em Fevereiro a trajectória decrescente iniciada em Janeiro de 2017.

Dados do Instituto Nacional de Estatística relativos ao Índice de Preços no Consumidor da província de Luanda indicam que a inflação mensal ascendeu a 2,59% em Fevereiro, contra 2,29% em Janeiro, mas a taxa de inflação medida pela média dos últimos 12 meses sobre os 12 meses imediatamente anteriores caiu de 40,39% em Janeiro para 39,45% em Fevereiro.

O banco central informou igualmente que em Fevereiro a banca comercial adquiriu divisas no valor equivalente de 919,8 milhões de dólares, dos quais 798,8 milhões de dólares ao BNA e o remanescente aos clientes, tendo-se a taxa de câmbio média do kwanza face ao dólar mantido inalterada em 165,90 kwanzas. (Macauhub)