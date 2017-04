Comércio entre a China e os países de língua portuguesa cresce 32,64% em Janeiro/Fevereiro

O comércio entre a China e os países de língua portuguesa atingiu 14 844 milhões de dólares em Janeiro/Fevereiro, um montante que representa um acréscimo homólogo de 32,64% comparativamente com o período homólogo de 2016, de acordo com dados oficiais chineses divulgados pelo Fórum de Macau.

Nos dois primeiros meses de 2017 a China vendeu aos oito países de língua portuguesa bens no valor de 4561 milhões de dólares (+12,97% em termos homólogos) e comprou mercadorias cujo valor ascendeu a 10 283 milhões de dólares (+43,74%).

As trocas comerciais da China com o Brasil ascenderam a 10 353 milhões de dólares (+35,64%), com a China a ter vendido bens no valor de 3692 milhões de dólares (+27,61%) e a ter comprado às empresas brasileiras mercadorias no montante de 6660 milhões de dólares (+40,54%).

Com Angola, as trocas bilaterais atingiram 3489 milhões de dólares (+42,40%), com vendas chinesas no valor de 252 milhões de dólares (-7,72%) e compras no montante de 3236,9 milhões de dólares (-48,69%).

Portugal surge em terceiro lugar por ordem de valor com trocas comerciais que ascenderam a 704,9 milhões de dólares (-12,84%), com a China a ter exportado bens no valor de 425 milhões de dólares (-35,73%) e a ter exportado mercadorias no montante de 279 milhões de dólares (+90,26%).

As trocas comerciais com Moçambique ascenderam a 270 milhões de dólares (-1,44%), com a China a ter vendido produtos no valor de 164 milhões de dólares (-10,30%) e a ter comprado bens no montante de 105 milhões de dólares (+16,51%).

O comércio da China com os restantes países de língua portuguesa – Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste – ascendeu a 27 milhões de dólares. (Macauhub)