Moçambique perde milhões de dólares com lavagem de dinheiro

A utilização fraudulenta do sistema financeiro para ocultar ou dissimular capitais de proveniência ilícita causou um dano financeiro ao Estado moçambicano estimado em 1887 milhões de meticais (26,4 milhões de dólares) em 2016, de acordo com um relatório da Procuradoria-Geral da República (PGR).

O relatório, a ser apresentado à Assembleia da República, a PGR informa que os casos suspeitos de utilização fraudulenta do sistema financeiro incluem situações como a introdução de valores monetários provenientes de actividade criminosas, como o desvio de fundos do Estado, raptos, tráfico de pessoas, comércio de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e de partes de espécies protegidas.

A PGR afirma ainda que a privação do lucro derivado da actividade criminosa tem um maior poder dissuasor do que a restrição da liberdade dos infractores, pelo que sugere a criação de uma instituição vocacionada à recuperação de activos provenientes de condutas criminosas, tal como recomendam as convenções internacionais, com experiências positivas em vários países.

“Continuamos a enfrentar esquemas fraudulentos de circulação de elevadas somas em dinheiro, fora do sistema financeiro, alimentando um circuito informal no país e no estrangeiro. Tendo em conta que neste tipo de crime são envolvidas avultadas somas, a PGR está a articular com o Banco de Moçambique o reforço das medidas de controlo da moeda”, refere o documento da PGR.

No documento citado pelo matutino Notícias, de Maputo, a PGR estima que 10,5% das pessoas traficadas em Moçambique tenham tido como destino a exploração sexual e 89,5% a extracção de órgãos e trabalho forçado. (Macauhub)