Conglomerado da China negocia compra de participação em aeroporto no Brasil

A empresa HNA Airport Holding Group Co Ltd está a negociar a compra da participação que o grupo Odebrecht controla no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, o segundo mais movimentado do Brasil, noticiou a agência financeira Reuters.

A empresa chinesa, que faz parte do conglomerado HNA Group Co Ltd, está neste momento a avaliar o valor da participação de cerca de 30% que o grupo Odebrecht controla naquele aeroporto.

O grupo Odebrecht e a Changi Airports International Pte Ltd de Singapura detêm 51% do aeroporto do Galeão, estando os restantes 49% nas mãos da Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária (Infraero), criada em 1972 para operar os principais aeroportos comerciais do país.

Como condição para a realização do negócio, os dois parceiros têm de colocar 900 milhões de reais (290 milhões de dólares) na sociedade-veículo que gere o aeroporto, montante que representa os pagamentos em atraso.

Esta venda faz parte da alienação de activos que o grupo Odebrecht, envolvido num escândalo de corrupção de grande dimensão, tem estado a efectuar a fim de amortizar o passivo de 76 mil milhões de reais (cerca de 25 mil milhões de dólares).

O aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, começou a ser gerido pelo consórcio privado (51%) formado pela construtora brasileira Odebrecht TransPort e pela Changi Airports International, de Singapura, em Agosto de 2014. (Macauhub)