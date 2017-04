Governo de Moçambique aprova novos salários mínimos

Os novos salários mínimos em vigor em Moçambique variam entre 3642 meticais (51 dólares) para o sector de agricultura, caça, florestas e silvicultura e 10 400 meticais (145,5 dólares) para o sector bancário, actividades financeiras e seguradoras, de acordo com uma decisão governamental.

A nova tabela, que contempla os novos salários mínimos para a Função Pública e para os oito sectores de actividade contemplados, foi aprovada durante a reunião do Conselho de Ministros realizada terça-feira em Maputo.

O porta-voz do governo, Mouzinho Saíde, disse que o salário mínimo para os funcionários públicos aumentou 21% para 3996 meticais e que as variações percentuais registadas nos outros sectores de actividade oscilaram entre 9,4% no caso das actividades não-financeiras (para 5525 meticais) e 20,97% no que se refere à pesca industrial e semi-industrial (para 4615 meticais).

A ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, salientou, por seu turno, que os salários anunciados são apenas uma referência, sendo que a maior parte das empresas existentes no país paga acima desses valores. (Macauhub)