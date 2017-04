Grupo chinês BYD expande fábrica de Campinas, no Brasil

O grupo chinês BYD Co Ltd expandiu a fábrica que inaugurou em 2015 em Campinas, estado de São Paulo, Brasil, com a adição de linhas de produção de painéis solares e de carroçarias para autocarros eléctricos, com um investimento de 48 milhões de dólares, noticiou a imprensa brasileira.

A linha de painéis solares destina-se à produção de painéis de vidro duplo, em que as células solares são instaladas entre duas placas de vidro, sendo que a produção esta estimada em 200 megawatts/ano.

Esta tecnologia permite a produção de mais energia, cerca de 7,0%, relativamente aos painéis convencionais e alonga o período de vida desses painéis de uma média actual de 30 anos para 50 anos.

A segunda linha destina-se à produção de carroçarias para autocarros eléctricos, que serão colocadas no mercado brasileiro a uma média de 720 unidades por ano.

O grupo tem sede em Shenzhen, região económica especial adjacente a Hong Kong e dispõe de duas subsidiárias principais – BYD Automobile e BYD Electronic – para a produção de automóveis, baterias recarregáveis e painéis solares, entre outros produtos. (Macauhub)