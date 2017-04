Portal sobre produtos alimentares dos países de língua portuguesa atrai mais de 300 mil visitantes

O Portal para a Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa recebeu desde a sua criação, a 1 de Abril de 2015, até à data mais de 300 mil visitantes, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

O portal, que dispõe de informações sobre mais de 10 mil tipos de produtos alimentares dos países de língua portuguesa e tem quase 14 mil utilizadores inscritos, é patrocinado pelo Ministério do Comércio da China e pelo Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças de Macau, é coordenado pelo IPIM e funciona, em colaboração com o secretariado permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, como parceiro especialmente convidado.

Tem ainda a participação de ministérios dos países de língua portuguesa e instituições de promoção do comércio da China e dos países de língua portuguesa, como parceiros oficiais e apoios prestados pelas instituições dos sectores empresarial e académico de Macau.

Na nota divulgada, o IPIM adianta que a existência do portal permitiu a empresas de Macau obter informações sobre alguns dos produtos alimentares dos países de língua portuguesa, contactar os respectivos fornecedores e aumentar as oportunidades de negócio através do serviço de bolsas de contactos existente naquele portal. (Macauhub)