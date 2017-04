Presidente de Moçambique defende construção de aeroporto internacional em Gaza

O Presidente de Moçambique defendeu a construção de um aeroporto internacional na província meridional de Gaza, por se tratar de uma infra-estrutura que tem capacidade para impulsionar o desenvolvimento, particularmente do sector do turismo, de acordo com a Televisão de Moçambique (TVM).

Com um custo de construção estimado em 50 milhões de dólares, o aeroporto internacional de Gaza terá uma pista com um comprimento de 1600 metros e ficará localizado a cerca de 17 quilómetros do Xai-Xai, a capital provincial.

Filipe Nyusi disse ainda ter estado reunido com investidores internacionais, que não identificou, que pretendem fazer da região de Massingir uma grande zona turística a nível da África Austral.

O Presidente moçambicano mencionou também como argumento para a construção do aeroporto internacional a necessidade de se criar condições mínimas para a aterragem de aviões na época das chuvas, de forma a fazer chegar a assistência humanitária às pessoas necessitadas. (Macauhub)