Resultados da auditoria internacional a três empresas públicas de Moçambique conhecidos este mês

Os resultados da auditoria às empresas Mozambique Assett Management, Moçambicana de Atum e Proindicus efectuada pela Kroll Associates UK serão conhecidos até ao final do mês, garantiu a Procuradora-Geral da República ao dirigir-se aos deputados da Assembleia Nacional.

O relatório da auditoria, que incide sobre o destino dado a mais de dois milhões de dólares em empréstimos contraídos no estrangeiro com recurso a aval do Estado moçambicano, será entregue no próximo dia 29 do corrente, garantiu ainda Beatriz Buchili.

Esta auditoria exigida pelo Fundo Monetário Internacional e pelos parceiros da cooperação destina-se a verificar a existência ou não de infracções de natureza criminal e outras no processo de constituição, financiamento e funcionamento das três empresas.

No final de Março foi anunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique que a Kroll Associates UK tinha solicitado e obtido um segundo adiamento de quatro semanas para concluir a auditoria.

A empresa foi contratada pela PGR para efectuar uma auditoria aos empréstimos contraídos pela Empresa Moçambicana do Atum (Ematum), Proindicus e Moçambique Asset Management (MAM), no valor conjunto de mais de 2000 milhões de dólares, tendo recebido inicialmente um prazo de 90 dias, que expirou em finais de Fevereiro passado.

A PGR adiantava na nota divulgada em Março que após a análise dos fundamentos apresentados e na expectativa de um final consolidado, em colaboração com a entidade que suporta os custos da auditoria – a Suécia – e o Fundo Monetário Internacional, ter anuído ao pedido formulado, fixando como nova data para a entrega do relatório final o dia 28 de Abril de 2017. (Macauhub)