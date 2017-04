China Communications Construction Company pretende investir no Brasil

O conglomerado China Communications Construction Company (CCCC) pretende expandir a sua presença no Brasil, o maior mercado da América Latina, com a realização de projectos de raiz, afirmou recentemente Chang Yunbo, presidente executivo da CCCC South America, em declarações à imprensa brasileira.

Em 2016, o grupo adquiriu uma participação de 80% da empresa brasileira Concremat – Soluções Integradas de Engenharia e assinou um contracto para comprar 51% de um novo porto em São Luís, estado do Maranhão, a ser construído ao abrigo de uma parceria com a WPR, uma subsidiária do grupo brasileiro WTorre.

A construção deste projecto, a iniciar-se no segundo semestre do ano em curso, tem um custo estimado em 1,7 mil milhões de reais (545 milhões de dólares) e levará três anos a ficar concluída.

Entre os projectos que estão a ser analisados pelo grupo CCCC estão alguns relacionados com o aprofundamento dos canais de acesso aos grandes portos marítimos brasileiros, muito em particular aqueles que já não conseguem aceitar mais navios ou que não conseguem receber navios de maior calado devido à profundidade dos respectivos canais de acesso.

O presidente executivo da CCCC South America adiantou estar o grupo também interessado em caminhos-de-ferro mas esclareceu que esse interesse depende do modelo de negócio que vier a ser adoptado.

Chang Yunbo disse também que o facto de a Concremat ser uma empresa que não opera na construção civil não significa que o grupo pretenda de imediato comprar uma dessas empresas, sendo a estratégia actual contratar os serviços de empresas de construção para a realização dos projectos contratados. (Macauhub)