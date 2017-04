Fábrica portuguesa em Moçambique inicia exportação de sumos para a África do Sul

Os sumos produzidos na fábrica de Moçambique do grupo português Sumol+Compal vão passar a estar disponíveis nas centenas de lojas da cadeia sul-africana Pick n Pay, tanto na África do Sul como nos países da região onde está presente, disse Fernando Oliveira, administrador delegado da empresa.

O administrador disse ainda que a primeira encomenda de 300 mil litros em sumos de cinco sabores deixou as instalações da Unidade Industrial da Sumol+Compal Moçambique, em Boane, a 30 quilómetros da capital, Maputo, onde foi realizada uma cerimónia comemorativa.

“É o primeiro grande cliente fora de Moçambique”, destacou Fernando Oliveira.

O investimento em Moçambique, naquele que foi o primeiro passo na produção fora de Portugal, veio dar uma segunda vida ao edifício de 5000 metros quadrados que havia pertencido à empresa Lactogal, ascende desde Julho de 2013 a cerca de dez milhões de euros, sendo que a subsidiária local conta com um sócio com participação de apenas 1,0% do capital social.

Fernando Oliveira disse ao jornal português Público que “gostava de já ter feito mais em Moçambique” mas salientou o facto de as vendas terem triplicado desde que a fábrica iniciou a laboração, a quota de mercado ronda 40% e as 12 pessoas contratadas inicialmente já vão em 90.

A Sumol+Compal Moçambique iniciou a actividade com duas linhas de enchimento, a que se somaram outras duas e ainda a linha de produção de doses individuais de 200 ml.

A produção actual ascende a 6,5 milhões de litros de sumos por ano, sendo objectivo da administração estar a produzir entre 18 milhões a 20 milhões de litros dentro de três anos, embora haja capacidade para chegar a 35 milhões de litros. (Macauhub)