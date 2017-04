Angola conta com mais um banco comercial, o Natrabank

A sede do Natrabank, definido como o primeiro banco de recursos naturais de África, foi sexta-feira inaugurada em Luanda, numa cerimónia que contou com a presença do ministro da Geologia e Minas, Francisco Queiroz.

A instituição, o mais recente banco autorizado a operar em Angola, tem como presidente do Conselho de Administração Celeste de Brito e irá actuar nas áreas da infra-estruturas, energia e águas, bem como da agricultura, de acordo com a agência noticiosa Angop.

A página electrónica do banco informa que a criação deste projecto para África é um roteiro conducente à auto-suficiência do continente, aplicando uma gestão estratégica global aos seus recursos naturais.

“Vamos demonstrar como o ouro e outros recursos naturais podem ser utilizados como garantia para gerar linhas de crédito e fundos soberanos para criar programas de financiamento de projectos de infra-estruturas sem aumentar a dívida pública”, pode ler-se nessa página, onde também se afirma que “África tem sido, desde há muito, negligenciada pelas empresas mineiras e seus investidores.”

O ministro Francisco Queiroz disse na ocasião que os investimentos em recursos naturais irão dinamizar e garantir o financiamento da actividade mineira em Angola, para a criação de riqueza através da receita fiscal e cambial e salientou que o país estava a precisar de um instrumento de natureza financeira que apoiasse a iniciativa privada nacional a entrar no investimento mineiro.

Uma lista com data de 16 de Setembro de 2016 divulgada pelo Banco Nacional de Angola indicava a existência no país de 30 bancos comerciais autorizados, dois dos quais – Banco Postal e Banco da China – Sucursal em Luanda – aguardavam ainda registo e início de actividade. (Macauhub)