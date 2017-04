Japão financia centro de conservação e transformação de alimentos em Angola

Um centro de conservação e transformação de alimentos será inaugurado em Junho deste ano na cidade de Moçâmedes, província do Namibe, um projecto do Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) com financiamento do governo do Japão.

Orçado em 120 mil dólares, as obras de construção do centro tiveram início em Janeiro passado e têm como finalidade conservar alimentos de camponeses para a redução de perdas pós-colheita na província do Namibe.

O representante regional sul do FAO, Matteo Tonini, disse à agência noticiosa Angop que Angola depende exclusivamente do exterior para produtos conservados e os preços perdem algum valor quando há excesso na produção agrícola.

“Por isso é que a FAO, em colaboração com a Embaixada do Japão, pensou em construir um centro de transformação e conservação de alimentos no Namibe, que terá um frigorífico e outras componentes”, disse. (Macauhub)