Macau participa e contribui activamente na construção nacional da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”

Macau participa e contribui, de forma activa, na construção nacional de “Uma Faixa, Uma Rota” em que se integra a região da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau, a fim de combinar as oportunidades de desenvolvimento entre Macau, regiões e a China, afirmou sexta-feira o Chefe do Executivo de Macau.

Chui Sai On, dirigindo-se aos deputados da Assembleia Legislativa, precisou que o princípio básico da participação e contributo nos trabalhos daquela iniciativa é coordenar as necessidades do país, fomentar as vantagens de Macau e desenvolver tudo em conjunto.

Acrescentou que o governo a que preside irá liderar o funcionamento do mercado para fomentar a iniciativa e a criatividade dos sectores locais, destacando os pontos mais importantes e promover, de forma gradual, os trabalhos da participação e contribuição da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota.”

Chui Sai On, citado pelo Gabinete de Comunicação Social, lembrou que o governo criou uma Comissão de Trabalho para a construção de “Uma Faixa, Uma Rota” para coordenar os planos gerais da participação, articular o 13º Plano Quinquenal do país ao Plano Quinquenal de desenvolvimento de Macau, elaborar um projecto de trabalho anual e fiscalizar a sua execução.

Chui Sai On informou os deputados que o governo irá procurar aumentar em primeiro lugar a cooperação com as províncias de Guangdong e Fujian.

O Chefe do Executivo adiantou que a Região da Grande Baía de Guangdong, Hong Kong e Macau tem uma dimensão de grande escala e, caso Macau seja uma das cidades principais, tal irá não só beneficiar a vida da população como também contribuir para o desenvolvimento do sector financeiro local. (Macauhub)