Empresas da China lideram fusões e aquisições no Brasil desde o início do ano

O valor das fusões e aquisições efectuadas por empresas da China no Brasil desde o início do ano até dia 17 de Abril ascende a 5,67 mil milhões de dólares, de acordo com a consultora Dealogic, citada pelo jornal brasileiro Valor Económico.

As aquisições efectuadas por empresas chinesas nesse período de três meses e meio representaram 37,5% do total, tendo ficado mesmo à frente das operações semelhantes envolvendo capitais brasileiros, que somaram 4,23 mil milhões de dólares ou 28% do total.

Entre os países estrangeiros envolvidos em fusões e aquisições no Brasil, depois da China surge a Argentina e os Países Baixos, com valores de 1,6 mil milhões de dólares (10,5%) e 1,1 mil milhões de dólares (7,2%), respectivamente.

A consultora com sede em Londres adiantou que o valor das compras chinesas até 17 de Abril são praticamente metade das efectuadas em todo o ano de 2016, quando atingiu 11,92 mil milhões de dólares, mais do dobro do montante contabilizado em 2015 com 4,9 mil milhões de dólares.

A China também liderou as fusões e aquisições envolvendo empresas estrangeiras em 2016, “praticamente empatou com as empresas brasileiras nesse processo no Brasil” e quase que duplicou os capitais aplicados por empresas dos Estados Unidos.

O jornal Valor Económico acrescentou que o aumento das fusões e aquisições está a ocorrer em paralelo com o acréscimo do saldo positivo a favor do Brasil no seu comércio com a China, que passou de mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2016 para 5,5 mil milhões de dólares no período homólogo de 2017, de acordo com dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. (Macauhub)