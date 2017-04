Produtos alimentares dos países de língua portuguesa promovidos na China

Acções de promoção e bolsas de contactos relacionadas com produtos alimentares dos países de língua portuguesa realizar-se-ão de 28 a 30 de Abril corrente em Cantão, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

O IPIM, que funciona como entidade organizadora, informou também que as bolsas de contactos, em que estarão em exposição vários tipos de alimentos e de bebidas provenientes daqueles países, permitem estabelecer uma plataforma de contacto directo entre os compradores e os fornecedores.

Depois de se terem realizado em Zhuhai, Zhongshan e Jiangmen “com reconhecimento positivo dos empresários e bons resultados”, as bolsas têm lugar dentro de dias na capital da província de Guangdong, com os fornecedores de alimentos provenientes de Macau e dos países de língua portuguesa a apresentarem produtos tais como enlatados, sumos, azeites, bebidas alcoólicas e alimentos infantis.

Em paralelo haverá igualmente em Cantão uma acção de promoção de produtos alimentares dos países de língua portuguesa, que terá lugar numa praça de um centro comercial daquela cidade, a fim de permitir aos consumidores experimentarem o sabor e as características dos produtos e poderem adquirir alguns desses alimentos. (Macauhub)