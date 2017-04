Banco Mundial aumenta para 90 milhões de dólares apoio a conceder a Cabo Verde

O Banco Mundial aumentou de 42 milhões para 90 milhões de dólares o valor dos apoios a conceder a Cabo Verde no decurso dos próximos três anos, anunciou o ministro das Finanças, Olavo Correia, que se deslocou a Washington para participar nas reuniões da Primavera do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional.

A informação sobre o alargamento do valor dos apoios a conceder foi comunicada a Olavo Correia no decurso de um encontro que manteve com o novo director executivo do Banco Mundial do grupo de que Cabo Verde faz parte, Seydou Bonda, de acordo com a imprensa cabo-verdiana.

O ministro das Finanças de Cabo Verde manteve também uma reunião com a directora regional da Corporação Financeira Internacional, Vera Songwe, recentemente indicada para secretária executiva da Comissão Económica da ONU para África, em que foi debatida o apoio continuado da instituição ao sector privado cabo-verdiano.

Olavo Correia encontrou-se ainda com outros parceiros de Cabo Verde, nomeadamente o Fundo da OPEP para o Desenvolvimento Internacional, com quem analisou o financiamento parcial do terminal de cruzeiros da ilha de São Vicente. (Macauhub)