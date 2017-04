EDP Brasil arremata quatro lotes de linhas de transmissão e subestações

A EDP Brasil arrematou quatro lotes de linhas de transmissão e subestações com uma extensão conjunta de 1184 quilómetros num leilão realizado segunda-feira pela Agência Nacional de Energia Eléctrica (Aneel), de acordo com um comunicado divulgado por esta instituição.

Ao ter ganho os lotes 7, 11, 18 e 21 de um total de 35, a EDP Brasil, num dos casos em parceria, comprometeu-se a realizar um investimento de três mil milhões de reais (955 milhões de dólares) a fim de adicionar os 1184 quilómetros de linhas de transmissão ao sistema eléctrico do Brasil.

Os empreendimentos arrematados em leilão vão ser instalados nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Maranhão.

No nordeste do país, a EDP Brasil irá construir 324 quilómetros de linhas, aumentando o fornecimento de energia na região metropolitana de São Luís e na região sudeste serão construídos 375 quilómetros de linhas para ligar as cidades de Estreito (MG) e Cachoeira Paulista (SP), reforçando a segurança do fornecimento na região.

A subsidiária brasileira do grupo EDP – Energias de Portugal vai ainda proceder à ampliação da rede no sul do estado de Santa Catarina em 485 quilómetros, o que irá permitir aos moradores uma menor dependência da produção das centrais térmicas locais.

Neste último caso, a EDP Brasil juntou-se à Centrais Eléctricas de Santa Catarina (Celesc) no Consórcio Aliança, em que a primeira tem uma participação de 90% e a segunda dos restantes 10%.

A Agência Nacional de Energia Eléctrica apresentou segunda-feira a leilão 7,4 mil quilómetros de linhas de transmissão e 36 subestações distribuídos por 20 estados brasileiros (Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondónia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins). (Macauhub)