Governo de Angola mantém proibição de importação de cimento em 2017

O governo de Angola decidiu manter a importação de cimento em 2017, por a capacidade instalada no país ultrapassar largamente as necessidades internas, de acordo com um decreto executivo conjunto com data de 17 de Abril.

As províncias fronteiriças de Cabinda, Cunene e Cuando Cubango mantêm este ano acesso à importação de cimento, a título excepcional e obrigando a pedidos prévios que sejam devidamente fundamentados.

O decreto em causa, assinado pelos ministros da Economia, Abrahão Gourgel, das Finanças, Archer Mangueira, da Indústria, Bernarda Martins, do Comércio, Fiel Constantino e da Construção, Artur Fortunato, retira qualquer referência a quotas limitando a importação individual para estas três províncias, que era de 150 mil toneladas.

A capacidade de produção instalada em Angola ronda oito milhões de toneladas, para um consumo de 5 milhões de toneladas em 2014, “acrescido do facto de, ao longo do ano de 2015, se terem constatado indícios crescentes do nível de exportação do cimento, sem colocar em causa as necessidades internas”, lê-se num decreto anterior, citado pela agência noticiosa Lusa. (Macauhub)