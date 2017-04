Semana Dinâmica de Macau decorreu este mês na cidade de Shenzhen

A cidade de Shenzhen foi palco da Semana Dinâmica de Macau 2017, tendo o papel de plataforma entre a China e os países de língua portuguesa estado em evidência no decurso do evento, que decorreu de 14 a 16 de Abril, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Particularmente em destaque esteve o Portal para a Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa que montou um balcão de promoção no local do evento, o Centro de Convenções e Exposições de Shenzhen.

A difusão e a promoção das funções de Macau como plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa realizadas no evento permitiram a muitos clientes conhecerem os produtos provenientes dos países lusófonos, assim como obterem informações actualizadas relativas a Macau, tais como de mercado, ambiente de investimento, projecto de investimento, leis e regulamentos, convenções e exposições.

O Portal já dispõe de informações relativas a mais de dez mil produtos alimentares dos países lusófonos e conseguiu atrair quase catorze mil utilizadores inscritos.

Em paralelo com a Semana Dinâmica de Macau, foi montada uma área de exposição de produtos alimentares dos países de língua portuguesa, tendo os respectivos códigos QR sido disponibilizados em chinês e português para todos os alimentos exibidos, permitindo aos clientes conhecerem directamente as informações pormenorizadas dos produtos. (Macauhub)