Testes na barragem de Laúca, em Angola, iniciam-se em Maio

O início dos testes da primeira turbina de produção de energia eléctrica do aproveitamento hidroeléctrico de Laúca, no Médio Cuanza, tem lugar em Maio próximo, depois de no dia 25 de Abril as águas da albufeira terem atingido a cota de 800 metros, disse terça-feira o director do empreendimento.

Elias Daniel Estevão, citado pela agência noticiosa Angop, disse ainda que dispondo agora a albufeira de um volume de água calculado em 533 milhões de metros cúbicos os testes vão ser iniciados a fim de permitir que em Julho se dê começo à operação comercial de venda de 344 megawatts de emergia eléctrica.

O director do empreendimento adiantou que com o início dos testes, a quantidade de água a chegar à barragem de Cambambe (Cuanza Norte) vai aumentar, permitindo aumentar o nível de produção de energia eléctrica e eliminando, pelo menos parcialmente, as restrições no abastecimento que se têm verificado ultimamente.

Este aproveitamento hidroeléctrico, iniciado em 2012, abrange uma área de 24 mil hectares, incluindo a albufeira, tem uma capacidade de produção projectada de 2070 megawatts e constitui o maior projecto de engenharia civil e de energia do país, estando o seu custo estimado em 4,5 mil milhões de dólares.

O custo inclui as obras de construção civil, produção, fornecimento e colocação em serviço do sistema de transporte de energia, a partir do rio Cuanza, no qual surgiram também as barragens de Cambambe com 960 megawatts e Capanda com 520 megawatts. (Macauhub)