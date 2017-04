Empresa luso-angolana ganha concurso para gerir rede de abastecimento de água em cidade de Angola

A empresa VistaWater ganhou um concurso público para explorar e gerir o sistema de abastecimento de água em Sumbe, capital da província do Cuanza Sul, em Angola, no valor aproximado de 3,5 milhões de euros, informou a empresa em comunicado.

A VistaWater é uma empresa detida em 45% pelo grupo português Indaqua – Indústria e Gestão de Águas, por sua vez detido em 50,06% pelo grupo israelita Miya, que em Fevereiro de 2016 pagou 60 milhões de euros pela participação detida pelo grupo português de construção civil Mota-Engil.

O contracto celebrado com a Direcção Nacional de Águas do Ministério da Energia e Águas tem um prazo de execução de 12 meses e visa “a exploração e gestão de todas as infra-estruturas de abastecimento de água da cidade”, incluindo uma estação de tratamento de águas, seis reservatórios, uma rede de distribuição com 6000 ligações e 210 fontes.

A VistaWater vai organizar uma equipa com 20 operadores e sete técnicos e propõe-se, até ao final do prazo do contracto, aumentar o tempo de distribuição de água para 90% e estabelecer relações comerciais com os moradores das cerca de 6000 habitações que estão ligadas à rede de abastecimento. (Macauhub)