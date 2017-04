Impacto de venda em Angola de participação bancária leva BPI a prejuízos no 1.º trimestre

A perda do controlo do Banco de Fomento Angola fez com que o Banco BPI tenha passado de lucros de 45,8 milhões de euros no primeiro trimestre de 2016 para prejuízos de 122,3 milhões de euros no período homólogo de 2017, de acordo com os resultados trimestrais quarta-feira apresentados.

O impacto da venda da participação de 2,0% para 49,1% e consequente perda de controlo da instituição foi negativo em 212,3 milhões de euros, sendo que sem esse impacto o BPI teria apresentado um resultado positivo de 90 milhões de euros.

A venda da participação, tornada obrigatória por parte do Banco Central Europeu, “fez com que o Banco de Fomento Angola deixasse de ser consolidado nas contas do Banco BPI, passando a ser reconhecido apenas pelo método da equivalência patrimonial.”

A venda da participação de 2% ao grupo de telecomunicações angolano Unitel foi a moeda de troca para que a empresária Isabel dos Santos aceitasse vender a participação de 18,576% que a SGPS Santoro detinha na instituição, que tinha sido adquirida quando o banco brasileiro Itaú saiu do capital do Banco BPI. (Macauhub)