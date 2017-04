Macau prepara criação da Federação Empresarial da China e dos Países de Língua Portuguesa

Os representantes de Macau na futura Federação Empresarial da China e dos Países de Língua Portuguesa (FECPLP) reuniram-se quarta-feira para debater a redacção dos estatutos, categorias de membros e estrutura organizacional da instituição, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

A comissão preparatória de Macau da instituição cuja criação foi decidida em Outubro de 2016 durante a 5ª reunião ministerial do Fórum de Macau é liderada pelo IPIM e integra 10 membros de associações e câmaras de comércio e indústria com sede em Macau.

Um comunicado do IPIM refere que durante o Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, que se realiza em Junho, em Cabo Verde, o Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) e os organismos de promoção do comércio de sete países de língua portuguesa e Macau reunir-se-ão para abordar questões ligadas com a finalização dos estatutos e o funcionamento da federação.

A Federação Empresarial da China e dos Países de Língua Portuguesa é liderada pelo CCPIT, pelos organismos de promoção do comércio de sete países de língua portuguesa e pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

A federação tem por objectivo promover o intercâmbio e a cooperação entre as empresas da China e dos países de língua portuguesa, fortalecer os negócios, promover o comércio bilateral e o desenvolvimento na área comercial e de investimento.

A FECPLP pretende também apoiar Macau na construção da plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os países de língua portuguesa, incentivando os empresários a utilizarem as vantagens de Macau para desenvolver projectos de cooperação e a diversificação económica de Macau. (Macauhub)