Novos projectos mineiros vão iniciar-se em Angola

Vinte e três novos projectos de exploração de diamantes, ouro, fosfatos, minério de ferro, cobre e rochas ornamentais poderão ter início em Angola a curto e a médio prazo, disse quarta-feira em Luanda o ministro da Geologia e Minas, Francisco Queiroz.

O ministro, que usava da palavra na sessão de abertura do 6º Conselho consultivo do Ministério da Geologia e Minas, não quantificou os valores relativos a cada projecto mas disse que cinco visam a exploração de diamantes, quatro de ouro, dois de minério de ferro, dois de fosfatos, um de cobre e nove de rochas ornamentais.

Francisco Queiroz disse ainda que estes projectos constituem uma contribuição para a saída da crise, através da diversificação das fontes de receitas fiscais e do aumento dos recursos cambiais e recordou a existência de uma estratégia que visa alterar a base económica do país no prazo de 15 anos que coloca a actividade mineira como alternativa ao petróleo.

O titular da pasta da Geologia e Minas entende ser necessário garantir a apropriação real dos resultados da exploração dos recursos mineiros de Angola pelos próprios angolanos, em toda a sua cadeia de valor, na perspectiva da chamada “Visão Mineira Africana”, adoptada pela União Africana em Fevereiro de 2009, que projecta o desenvolvimento do continente até 2063.

O 6º Conselho consultivo do Ministério da Geologia e Minas decorreu sob o lema “A execução da estratégia do executivo para o sector da geologia e minas.” (Macauhub)