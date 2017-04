Entrega da auditoria a empréstimos em Moçambique adiada para 12 de Maio

A data de entrega do relatório de auditoria a três empresas públicas que contraíram empréstimos com aval do Estado foi adiada para 12 de Maio, depois de ter estado inicialmente prevista para 31 de Março e mais tarde para 28 de Abril, informou a Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique.

A PGR informou em comunicado que a empresa Kroll Associates UK enviou uma comunicação dia 26 de Abril indicando que decorrem ainda os trabalhos de reverificação e da tradução para a língua portuguesa do relatório de auditoria e que se prevê a entrega até dia 12 de Maio de 2017.

A Procuradoria informou ainda ter dado conhecimento desta comunicação à Embaixada da Suécia, que vai pagar os custos de realização da auditoria e ao Fundo Monetário Internacional, que fez depender a retoma do apoio financeiro a Moçambique à sua realização.

Os empréstimos contraídos à revelia da legislação em vigor em Moçambique excedem dois mil milhões de dólares e podem ser desagregados em 850 milhões de dólares pela Empresa Moçambicana de Atum (Ematum), 622 milhões de dólares pela Proindicus e 535 milhões de dólares pela Mozambique Assett Management (MAM).

A auditoria contratada pela PGR à Kroll Associates UK destina-se a verificar a existência de infracções de natureza criminal, entre outras, no processo da constituição, financiamento e funcionamento das referidas empresas. (Macauhub)