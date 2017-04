Macau regista défice comercial de 1882 milhões de dólares no 1.º trimestre

Macau registou um défice comercial de 15 055 milhões de patacas (1882 milhões de dólares) no primeiro trimestre do ano, que compara com um défice de 14 602 milhões de patacas no período homólogo de 2016, informam os Serviços de Estatística e Censos.

O défice registado ficou a dever-se ao facto de as exportações se terem cifrado em 2941 milhões de patacas (mais 8,8% do que um ano antes) e as importações terem ascendido a 17 997 milhões de dólares (mais 6,5%), fazendo com que a taxa de cobertura das importações pelas exportações se tinha situado em 16,3%.

O valor dos produtos importados nos três primeiros meses da China continental (5,94 mil milhões de patacas) e da União Europeia (4,71 mil milhões de patacas) oscilou entre -4,8% e +15,2%, respectivamente, tendo o relativo aos países de língua portuguesa aumentado 5,0% para 154 milhões de patacas.

No primeiro trimestre as empresas de Macau importaram 12,02 mil milhões de patacas de bens de consumo (+13,0%, em termos anuais), de que se salientam os objectos de joalharia em ouro (1,64 mil milhões de patacas ou +25,9%), relógios de pulso (1,30 mil milhões de patacas ou +43,5%).

Em contraste, o valor das importações de combustíveis e lubrificantes (1,27 mil milhões de patacas), de telemóveis (1,25 mil milhões de patacas), bem como de materiais de construção (458 milhões de patacas) registaram diminuições de 5,2%, 4,3% e 7,2%, respectivamente.

Em Março, Macau exportou bens no valor de 1066 milhões de patacas, mais 4,8% do que no mês homólogo de 2016 e importou mercadorias cujo valor ascendeu a 6414 milhões de patacas, gerando um défice comercial de 5347 milhões de patacas. (Macauhub)